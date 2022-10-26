"الصراع يشتد".. ميسي يقلل الفارق مع رونالدو في صراع الهدافين التاريخيين للأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

يبدو أن الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، يستغل فترة غياب منافسه رونالدو لاعب مانشستر يونايتد عن دوري أبطال أوروبا، أفضل استغلال.

ويشارك ليونيل ميسي في بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم رفقة فريقه باريس سان جيرمان، بينما يشارك رونالدو رفقة فريقه مانشستر في الدوري الأوروبي.

ويوجد صراع شرس بين رونالدو وميسي، على أن يصبح أيًا منهما الهداف التاريخي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل رونالدو صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 140 هدف.

وسجل ميسي حتى الآن خلال الموسم الحالي من البطولة 4 أهداف بواقع 3 في شباك مكابي، وهدف في مرمى بنفيكا.

ويحتل ميسي المركز الثاني في ترتيب الصدارة بعد كريستيانو، برصيد 129 هدف وبفارق 11 هدف عن البرتغالي.

ويستمر ميسي مع فريقه باريس سان جيرمان في البطولة بعد أن صعدوا لدور الـ16، ولازالت الفرصة أمام الأرجنتيني لزيادة غلته من الأهداف.

ويتواجد في المركز الثالث ليفاندوفسكي لاعب نادي برشلونة، ولكن بفارق كبير عن ميسي ورونالدو، برصيد 91 هدف.

وجاء ترتيب العشر الأوائل في الترتيب كالتالي -بدون هدفي مكابي لميسي-: