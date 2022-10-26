سيتي ودورتموندد يتأهلان للدور التالي بدوري الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - تعادل بروسيا دورتموند الألماني، أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في مباراة أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ليحافظ مانشستر سيتي على صدارة المجموعة السابعة برصيد 11 نقطة، بينما رفع دورتموند رصيده في المركز الثاني، إلى 8 نقاط.

أحداث المباراة

بدأت المباراة بضغط من دورتموند، أسفر عن ركلة حرة، سددها براندت بقوة على مرمى أورتيجا لكنها مرت بجوار القائم.

ثم تألق الحارس البديل لسيتي، أورتيجا، وأنقذ مرماه من انفراد تام عبر كريم أدييمي في الدقيقة 15.

وواصل دورتموند هيمنته على مجريات شوط المباراة الأول، وحاول التسجيل عبر تسديدة قوية من ريينا، تصدى لها أورتيجا ببراعة وحافظ على شباك سيتي من استقبال الهدف الأول.

ثم جاءت تصويبة سهلة من يوسوفا موكوكو أمسكها أورتيجا، ليظهر سيتي أخيرًا برأسية عبر روبن دياز، مرت أعلى مرمى حارس دورتموند مع نهاية الشوط الأول.

وفي شوط المباراة الثاني، أكمل أورتيجا تألقه وبدأ الـ45 الأخيرة بنفس سيناريو التألق ومنع هدف لدورتموند عبر موكوكو مرة أخرى.

ثم تحصل الجزائري رياضي محرز على ركلة جزاء، لكنه أضاعها بعدما سددها بنفسه في الدقيقة 58.

وكانت أخطر هجمات سيتي، في الثواني الأخيرة من المباراة، عبر تسديدة من الألماني جندوجان، لكنها مرت أعلى عارضة كوبيل لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وشهدت المباراة خروج المهاجم الأيرلندي إرلينج هالاند بين شوطي اللقاء، بعد شعوره بآلام إثر تدخل لاعب دورتموند على قدمه خلال أحداث الشوط الأول، مما جعل بيب يفضل إراحة مهاجمه المتألق.

تشكيل بروسيا دورتموند

حراسة المرمى: كوبيل

خط الدفاع: شلوتربيك - هوميلز - سولي.

خط الوسط: إيمري كان - بيلينجهام – براندت – ماركو رويس.

خط الهجوم: رينا - موكوكو - أدييمي.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: ستونز - دياز - آكي - كانسيلو.

خط الوسط: رودري – جوندوجان - فيل فودين - رياض محرز.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند – جوليان ألفاريز.