شكرا لقرائتكم خبر عن السبب الحقيقي وراء خسارة ريال مدريد من لايبزيج في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل العديد من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة عن السبب الحقيقي وراء خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من نظيره نادي لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا.

مباراة ريال مدريد ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وخسر ريال مدريد من لايبزيج بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأمس والموافق 25 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سبب خسارة ريال مدريد من لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

ونقدم لكم عبر موقعنا المتميز “سعودي سبورت” السبب الحقيقي وراء خسارة ريال مدريد من لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن ريال مدريد الإسباني تعرض للخسارة من نظيره نادي لايبزيج الألماني بسبب غياب الفرنسي كريم بنزيما ومودريتش عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد وهو ما جعل هناك فراغ بين اللاعبين أدى إلى الخسارة المؤلمة.