الامارات | 11 دولة تشارك في البطولة العربية للريشة الطائرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد الاتحاد العربي للريشة الطائرة قائمة الدول المشاركة في البطولة العربية تحت 15 و17 و19 سنة، التي ستقام في الكويت خلال الفترة من التاسع إلى 11 نوفمبر المقبل، بمشاركة 116 لاعباً ولاعبة.

وتسلمت الأمانة العامة للاتحاد العربي للريشة الطائرة مشاركة 11 دولة، هي: الإمارات، الكويت، البحرين، السعودية، الأردن، لبنان، سورية، فلسطين، العراق، مصر، الجزائر.