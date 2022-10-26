الامارات | الكشف عن الأبطال العالميين المشاركين في «ترايثلون أبوظبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترايثلون عن قائمة الرياضيين، الذين أكدوا مشاركتهم في نهائيات بطولة العالم للترايثلون أبوظبي 2022، المقررة في نوفمبر المقبل، برعاية «ضمان».

وتستقبل أبوظبي جميع الرياضيين العالميين، الذين استحوذوا على منصة التتويج الأولمبية لفئة الرجال في أولمبياد طوكيو، وهم: النرويجي كريستيان بلومينفيلت الفائز بالميدالية الذهبية، والبريطاني أليكس يي الفائز بالميدالية الفضية، والنيوزيلندي هايدن وايلد الفائز بالميدالية البرونزية، الذين سيتنافسون على لقب بطولة العالم للترايثلون التي تقام في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر في جزيرة ياس.

كما ستحظى منصة التتويج الأولمبية للسيدات بمنافسة قوية تضاهي منصة الرجال، خصوصاً في ظل مشاركة البريطانية جورجيا تايلور براون والبرمودية فلورا دافي، اللتين أكدتا مشاركتهما في النهائيات.