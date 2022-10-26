الامارات | شهر كامل من الفعاليات في الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة للدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة»، أمس، عن جدول فعاليات المبادرة الرياضية الرائدة، التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وذلك خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في «زعبيل سبورتس ديستريكت»، الواقع على سطح دبي مول زعبيل، بحضور كل من المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إضافة إلى عدد من ممثلي الشركاء والداعمين الرئيسين لـ«التحدي»، بما فيهم: هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومجموعة «دي بي ورلد»، و«ماي دبي»، و«جي إم جي».

وذكرت أن «تحدي دبي للياقة» يوفر فرصة مثالية لعشاق الرياضة من كل الأعمار والقدرات البدنية، للاستفادة من طيف واسع من أنشطة اللياقة المتنوّعة المنتشرة في جميع أنحاء الإمارة لتحقيق الهدف المشترك، وهو الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً متتالية.

وقال الخاجة في المؤتمر الصحافي: «منذ إطلاقه في عام 2017، أثر (تحدي دبي للياقة) بشكل إيجابي في حياة سكان وزوّار دبي، حيث يستقطب (التحدي) أعداداً متزايدة من المشاركين كل عام، ووصل إلى أكثر من 1.65 مليون مشارك».

من جهته، قال حارب: «نفخر أنه إلى جانب الفعاليات الكثيرة التي يضمها (التحدي)، فإن أجندة فعالياتنا الرياضية في إمارة دبي تتضمن بطولات دولية وأحداثاً عالمية ومجتمعية كبيرة تقام ضمن فترة (التحدي)، ما يؤكد مكانة الرياضة في مجتمعنا، وتحفل أجندتنا الرياضية بتنظيم أكثر من 90 فعالية رياضية متنوّعة خلال فترة (التحدي)».

وتشمل أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» كلاً من: «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، و«تحدي دبي للجري» برعاية «ماي دبي»، واللتين ستقامان في شارع الشيخ زايد، إضافة إلى قريتين للياقة على مدار 30 يوماً وهما: «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة»، و«قرية هيئة الطرق والمواصلات في لاست إكزت للياقة»، إضافة إلى 19 مركزاً للياقة البدنية.

بطولات كرة القدم للشباب

تزامناً مع بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال، التي ستبدأ خلال فعاليات «تحدي دبي للياقة»، ستقام أربع بطولات كرة قدم شبابية لفرق مكونة من خمسة أشخاص، وستشمل بطولات للذكور والإناث تحت 11 و14 سنة، حيث تقام المباريات في «باحة التمارين المتعدّدة»، ضمن «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة».

من المتوقع أن يشارك ما يقارب 128 فريقاً تضم أكثر من 1000 لاعب كرة قدم من الشباب.

«عطلة نهاية أسبوع الرياضة»

تشمل الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة» فعالية «عطلة نهاية أسبوع الرياضة واللياقة في مدينة إكسبو دبي»، التي ستقام يومي 12 و13 نوفمبر. ويمكن لعشاق الرياضة اختبار العديد من الأنشطة وحصص اللياقة، بما فيها حصص Les Mills Body Balance وLes Mills Body Grit، وكذلك حصص الدرّاجات الهوائية الثابتة واليوغا والجمباز، إضافة إلى «سباق مدينة إكسبو دبي للدرّاجات الهوائية»، الذي يقام يوم الأحد 13 نوفمبر المقبل.

«قرية دي بي ورلد»

تتميّز «قرية دي بي ورلد في كايت بيتش للياقة» بالأجواء الرائعة، والكثير من التجهيزات التي تتيح لأفراد العائلات الاستمتاع بالأنشطة وقضاء أجمل الأوقات معاً، حيث تضم 15 منطقة لياقة متنوّعة، فيها كل ما يشجع على تحقيق أهداف المشاركين.

«قرية هيئة الطرق والمواصلات»

صممت القرية على شكل مزرعة مفتوحة، وتُعتبر وجهةً مناسبة تتيح لجميع أفراد الأسرة الالتزام بالنشاط اليومي، وتفتح أبوابها بدءاً من الساعة الرابعة عصراً على مدار أيام «تحدي دبي للياقة»، وحتى الساعة 11 مساءً من الأحد إلى الخميس، وحتى منتصف الليل يومي الجمعة والسبت.

«تحدي دبي للدراجات الهوائية»

يعود أضخم حدث لركوب الدرّاجات الهوائية في دبي برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، في دورته الثالثة في السادس من نوفمبر المقبل، حيث يتحوّل شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدرّاجات الهوائية، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة.

«تحدي دبي للجري»

يعود «تحدي دبي للجري» برعاية «ماي دبي»، أكبر فعالية مجتمعية لرياضة الجري على مستوى العالم إلى شارع الشيخ زايد في 20 نوفمبر المقبل، وهو من أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة». الدورة السادسة تمتد خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 27 نوفمبر.