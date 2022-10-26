الامارات | اللجنة الأولمبية توقع مذكرة تفاهم مع «الأوزبكية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت اللجنة الأولمبية الإماراتية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الأوزبكستانية، بهدف مد جسور التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات، واستثمار الطاقات والمواهب، وتعزيز القدرات والكفاءات.

ومثّلت اللجنة الإماراتية الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية، المهندسة عزة بنت سليمان، فيما وقّع من الطرف الآخر الأمين العام للجنة الأولمبية الأوزبكية أوبيك قاسيموف.

وأكد الطرفان في بيان صحافي، أمس، أن الاتفاقية تنص على نشر القيم والثقافة الأولمبية، وتعزيز الهوية الوطنية، وخدمة المجتمع، وتصميم البرامج الفنية، والإسهام مع الاتحادات الرياضية في اكتشاف وانتقاء المواهب الرياضية من خلال عدد من المحددات الصحية والبدنية والنفسية والفنية.