الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال أوروبا
انتر ميلان - فيكتوريا بلزن 20:45
نابولي - جلاسكو رينجرز 23:00
أياكس أمستردام - ليفربول 23:00
أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن 23:00
برشلونة - بايرن ميونيخ 23:00
توتنهام هوتسبير - سبورتينج لشبونة 23:00
الدوري المغربي
الاتحاد الرياضي التوركي - أولمبيك آسفي 21:15
فاركو - حرس الحدود 19:00
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