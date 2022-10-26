اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

انتر ميلان - فيكتوريا بلزن 20:45

نابولي - جلاسكو رينجرز 23:00

أياكس أمستردام - 23:00

أتلتيكو مدريد - باير ليفركوزن 23:00

- بايرن ميونيخ 23:00

توتنهام هوتسبير - سبورتينج لشبونة 23:00

الدوري المغربي

الاتحاد الرياضي التوركي - أولمبيك آسفي 21:15

فاركو - حرس الحدود 19:00

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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