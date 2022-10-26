شكرا لقرائتكم خبر عن زوران يمنح لاعبى الاتحاد السكندرى 24 ساعة راحة بعد فوز البدلاء على "دلفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على "دلفى" الذى يلعب في دورى الدرجة الرابعة بهدف نظيف سجله محمد الصباحى، في إطار استعدادات زعيم الثغر لخوض مباراة طلائع الجيش المقرر لها الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى العام.

وخاض الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفنى للاتحاد السكندرى مباراة "دلفى" بالبدلاء لتجهيزهم للفترة المقبلة وتوصيل رسالة لهم بعدم وجود فرق بين الأساسي والبديل، وأن الجميع سيحصل على فرصته شرط بذل مجهود مضاعف في التدريبات.

ومنح الصربى زوران اللاعبين راحة سلبية لمدة 24 ساعة لمنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس على أن يعود سيد البلد للتدريبات الجماعية بعد غد الخميس ليستكمل استعداداته لمباراة طلائع الجيش بالجولة الثالثة، حيث يأمل "الخواجة" في حصد الثلاث نقاط واستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأت بأسوان ثم الداخلية.

من ناحية أخرى اعترف المدير الفني الصربي لنادي الاتحاد السكندري بأن سيد البلد محظوظ في قرعة الدوري، حيث أبعدت الفريق عن لقاءات أهل القمة بالدوري المصري مثل الأهلي والزمالك.

وقال زوران، عقب لقاء الفريق أمام الداخلية والذي انتهى بفوز الاتحاد بهدفين دون رد:" إنه بخلاف تحقيق المكسب في المباراتين ببداية الدوري فقد عملنا على تقديم فريق قوي يمتاز بالقوة والتجانس، ونتيجته حصد أول 6 نقاط بالدوري".