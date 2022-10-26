شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 25 / 10 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى حال التعادل فى مباراة السوبر.

اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى حال التعادل فى مباراة السوبر

أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلى والزمالك ، بتطبيق الوقت الإضافى فى مباراة السوبر المصرى الذى يقام فى الإمارات مساء الجمعة المقبل حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

بعثة الأهلي تصل الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي

وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي الإمارات منذ قليل لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

الزمالك يبدأ أول تدريب فى الإمارات استعدادًا للأهلى بقراءة الفاتحة

بدأ الزمالك تدريبه الأول في الإمارات على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

فيريرا يجهز عبد الشافى وأكينولا ببرنامج خاص للسوبر

خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك والبنيني سامسون أكينولا مهاجم الأبيض تدريبات خاصة بالجري حول الملعب، خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

منتخبا مصر وتونس يشاركان في كأس الأمم الأفريقية لمواليد 2003

أسفرت بطولة شمال أفريقيا مواليد 2003 التي أقيمت في مصر ، بمشاركة منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا، عن تأهل منتخب تونس متصدر المجموعة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر خلال شهر فبراير 2023.

صور .. المنتخب الأولمبي يؤدى مرانه الأول بالإسكندرية وبركات يشيد بروح اللاعبين

أدى المنتخب الأولمبي ، أول تدريباته بالإسكندرية مساء اليوم تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني استعدادا للقاء إسواتيني فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد الإسكندرية فى إياب الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وكان لقاء الذهاب فى مبابان قد انتهى بالتعادل السلبي.

خالد قمر يقود طلائع الجيش للفوز على إنبى بثنائية فى الدورى.. فيديو

قاد خالد قمر مهاجم طلائع الجيش فريقه للفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

افتتح التسجيل فريق إنبى عن طريق لاعبه رفيق كابو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل خالد قمر لطلائع الجيش في الدقيقة 14 ، ثم أحرز ذات اللاعب هدف فوز فريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدورى.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيد إلى 4 نقاط في الدورى المصرى في المركز السادس بتريب جدول الدورى العام بينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة في المركز الثانى عشر وحصدها من التعادل مع بيراميدز.

سموحة يتعادل مع البنك الأهلى 1/1 بالدورى.. فيديو

تعادل فريق سموحة مع نظيره البنك الأهلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز محمد هلال صانع العاب فريق البنك الاهلى هدف التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة 31 بينما تعادل صديق أوجولا لفريق سموحة في الدقيقة 43