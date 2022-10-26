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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الثلاثاء 25-10-2022 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها، فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المحلى المقرر لها الجمعة المقبل، لحين عبور موقعة السوبر.

بعثة الأهلي تصل الإمارات لمواجهة الزمالك في السوبر المحلي

وصلت منذ قليل بعثة النادي الأهلي الإمارات منذ قليل لخوض مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد.

تشهد مباراة السوبر التي تجمع الزمالك و الأهلي في السابعة يوم الجمعة المقبل 28 أكتوبر اللجوء للوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح في حالة إنتهاء المباراة بالتعادل .

خاض الأهلي 4 مباريات رسمية في الموسم الجديد قبل اللعب أمام الزمالك في السوبر المحلي المقرر إقامته في الأمارات الجمعة المقبل.

تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي، قائمة أغلى 9 لاعبين في القلعة الحمراء،وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري، والذي يجمع الفريقين مساء الجمعة الموافق 28 أكتوبر باستاد هزاع بن زايد بالإمارات. ما هى غيابات الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى بالإمارات؟ يترقب عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربى مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي في الامارات والمقرر لها مساء الجمعة المقبلة ، ونستعرض في السطور التالية أبرز غيابات الأحمر والأبيض عن هذه المباراة المرتقبة.. يرى ماهر همام نجم النادى الأهلى الأسبق أن مباراة السوبر المصرى سوف تحسم بركلات الترجيح بين القطبين الأهلي والزمالك، وقال ماهر همام في مداخلة هاتفية لبرنامج الفيلسوف مع أيمن يونس عبر إذاعة أون سبورت إف إم:"أتمنى إستمرار الروح الرياضية بين الأهلي والزمالك كعادة إقامة المباريات في الإمارات".

طالب وليد صلاح الدين نجم الأهلى الأسبق السويسرى مارسيل كولر مدرب المارد الأحمر والبرتغالى فيريرا مدرب الزمالك بالتحلى بالجرأة الفنية في مباراة السوبر المصرى المقبلة بالإمارات.

اتحاد الكرة يخطر الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى حال التعادل فى مباراة السوبر أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلى والزمالك ، بتطبيق الوقت الإضافى فى مباراة السوبر المصرى الذى يقام فى الإمارات مساء الجمعة المقبل حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح. يُخطط السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى للاعتماد على ثنائية حمدى فتحى وعمرو السولية فى خط وسط الفريق خلال مباراة السوبر المحلى أمام الزمالك بعدما تأكد غياب المالى آليو ديانج عن المباراة.

أكد على معلول ظهير أيسر النادى الأهلى، استعداداه للقاء المقبل أمام نادى الزمالك، والذى يجمع قطبى الكرة المصرية يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات كأس السوبر المصرى، المقرر إقامته على استاد هزاع بن زايد بالإمارات العربية.

يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بين الثنائي محمد شريف وشادي حسين لقيادة هجوم الفريق الأحمر فى مباراته المرتقبة أمام الزمالك بالسوبر المحلى، للدفع به فى قيادة هجوم الأهلي بالتشكيل الأساسى.

فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المحلى المقرر لها الجمعة المقبل، وطالب الجهاز الفنى لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة السوبر التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء لتعويض إخفاقات الموسم الماضى.