شكرا لقرائتكم خبر عن رفع قيمة اشتراك العضوية فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس يحيى الكومي، قراراً برفع قيمة اشتراك العضوية إلى 300 جنيه مع استمرار نفس قيمة الاستمارة "50 جنيها"، وذلك اعتبارا من يوم 1 نوفمبر المقبل. كما تقرر زيادة قيمة تجديد العضوية 50 جنيها رسوم تجديد الكارنيه، ومن المقرر أن يتم استقبال الأعضاء بمكتب العضوية بمقر النادي اعتبارا من الساعة 11 ظهراً حتى 5 مساءً.

من ناحية أخرى، عقد الإسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعاً مطولاً مع عمر الوحش قائد ولاعب خط وسط الفريق، وذلك على هامش المران الذى أقيم عصر اليوم – الثلاثاء – على ملعبه بالإسماعيلية.

ويتطلع المدرب الإسباني لعقد اجتماعات مستمرة من أجل تحفيزهم وحثهم على استعادة الثقة سعيًا لإيقاف نزيف النقاط والمضي قدماً نحو الارتقاء بمركز الفريق بجدول مسابقة الدوري المحلي.

وكان الدراويش قد خسر في أول جولتين أمام الأهلي وغزل المحلة، بينما قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي فيوتشر وفاركو فى الأسبوع الثالث والرابع من عمر المسابقة المحلية، لأجل غير مسمي.