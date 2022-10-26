شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يترك كوكا للأهلي وعبد المجيد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم أحمد نبيل "كوكا" لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي إلى فريقه وغادر معهم للإمارات عصر اليوم استعدادًا لمباراة السوبر التي تجمع فريقه بالزمالك يوم 28 أكتوبر الجاري.

كما انضم حسام عبد المجيد إلى فريق الزمالك بعد مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في مباراة إيسواتيني في ذهاب التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.



حسام عبد المجيد برفقة بعثة الزمالك



كوكا برفقة بعثة الاهلى

ومن جانب آخر، أخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلى والزمالك بتطبيق الوقت الإضافى فى مباراة السوبر المصرى الذى يقام فى الإمارات مساء الجمعة المقبل حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل بين الفريقين، وفى حالة انتهاء الوقت الإضافى بالتعادل أيضا سيتم اللجوء لركلات الترجيح.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة فى الوطن العربى مباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الزمالك والأهلي في الإمارات.

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدورى والكأس فى الموسم الماضى، بينما يلعب الأهلى باعتباره وصيف بطولتى الدورى والكأس.