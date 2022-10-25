شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب لايبزيج.. الخسارة تقود ريال مدريد إلى إحصائية سلبية في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في فخ الخسارة أمام نظيره نادي آر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا لهذه النسخة 2022-2023 خلال اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء والموافق 25 أكتوبر.

نتيجة مباراة ريال مدريد وآر بي لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

وخسر ريال مدريد بثلاث أهداف مقابل هدفين خلال اللقاء الذي جمع بين ريال مدريد ولايبزيج ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

إحصائية سلبية لريال مدريد أمام لايبزيج

وبحسب الاحصائيات الواردة فإن ريال مدريد لم يخسر منذ 8 مايو، قبل أكثر من 5 أشهر، بمجموع 20 مباراة دون هزيمة، تشمل فوزهم بدوري الأبطال والليجا وكأس السوبر الأوروبي.

كما تلقت شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد 14 هدف من أصل 16 مباراة خلال هذا الموسم حتى الآن.