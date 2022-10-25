شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ 2016.. مانشستر سيتي يعجز في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي احصائية مخيبة في دوري أبطال أوروبا خلال اللقاء الذي جمع بينه وبين نظيره نادي بروسيا دورتموند الألماني مساء اليوم الثلاثاء والموافق 25 أكتوبر.

مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

واستضاف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني نظيره نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعبه ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

إحصائية مخيبة لمانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية فإن مانشستر سيتي عاجز عن التهديف أمام دورتموند، جاء ذلك لأول مرة منذ نصف نهائي عام 2016.

وفشل مانشستر سيتي في التسجيل مرتين على التوالي في دوري أبطال أوروبا أمام كوبنهاجن ودورتموند.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

وانتهت أحداث مباراة مانشستر سيتي وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا بالتعادل السلبي، ليواصل المانشستراوي صدارة مجموعته برصيد 11 نقطة.