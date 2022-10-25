شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يحسم مقعده فى صدارة المجموعة الخامسة ويتأهل للدور القادم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح نادي تشيلسي الإنجليزي من تحقيق فوزًا ثمينًا على فريق سالزبورج النمساوي بثنائية مقابل هدف، وجاء فوز "البلوز "خارج الديار، ليحقق رقم إيجابي فى دور المجموعات، بالفوز فى لقائين خارج الأراضي الإنجليزي، كأكثر الفرق الإنجليزية تحقيق ذلك فى البطولة مع مانشستر سيتي، حيث سبق للفريق اللندني أن تقوق على ميلان فى الأراضي الإيطالية بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز نجح تشيلسي فى حسم مقعده للدور القادم على صدارة المجوعة الخامسة، فى الوقت الذي يبتعد فيه أقرب منافسيه عنه بفارق 4 نقاط كاملة، وهو سالزبورج الألماني، والذي يمتلك فى رصيد 6 نقاط فقط، فى الوقت الذي يتبقي جولة وحيدة على إنتهاء دور المجموعات، مما يجعل المباراة الأخيرة دون أدني قيمة للفريق الإنجليزي.



تشيلسي يمنح ميلان الأمل فى التأهل

وأشعل فوز تشيلسي على سالزبورج اليوم المنافسة على البطاقة الثانية فى الفريق المتأهل رفقة" البلوز"، حيث سيمتلك ميلان الإيطالي حظوظ جيدة، حال النجاح فى الفوز على دينامو زغرب الأوكراني خارج الديار، خاصة أن الفوز سيجعل الفريق الإيطالي متفوق على سالزبورج صاحب المركز الثاني بفارق نقطة، مع تبقي لقاء آخير بين الفريقين فى الجولة السادسة بين الفريقين.



ميلان متفوق على زغرب خارج الديار

ويتقدم نادي ميلان على فريق دينامو زغرب فى المباراة المقامة الآن بهدفين نظيفين، وإذا أنتهت المباراة بهذه النتيجة يصبح ترتيب المجموعة الخامسة كالتالي:

١ / تشيلسي الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

٢/ ميلان الإيطالي برصيد 7 نقاط.

٣/ ريد بول سالزبورج النمساوي برصيد 6 نقاط.

٤/ دينامو زغرب الأوكراني برصيد 3 نقاط.