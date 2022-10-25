شكرا لقرائتكم خبر عن ناجلسمان يشيد بفريق برشلونة قبل مواجتهه فى الجولة الخامسة بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشاد المدرب الألماني ناجلسمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، بفريق برشلونة هذا الموسم، حيث أكد أن الفريق يقدم مستوي جيد للغاية فى الفترة الأخيرة، كما أنه يراه أحد أفضل أندية العالم دون شك، فعلى الرغم من تأزم موقف الفريق فى الصعود إلى الدور القادم، إلا أن الفريق الكتالوني كان قريبًا من الفوز على الفريق البافاري فى أليانز أرينا.

وأعترف ناجلسمان بأفضلية برشلونة على فريقه فى اللقاء الأول، بغض النظر عن تفوق البايرن بثنائية نظيفة، ولكن الفريق الكتالوني قام بتهديد مرمي فريقه فى أكثر من مناسبة، وكان قريبًا جدًا من التقدم وقلب المباراة، إلا أن فريقه نجح فى إستغلال أخطاء الفريق الخصم وحصد الثلاث نقاط.



مولر يتحدي ليفاندوسكي قبل مواجهة برشلونة

وظهر الحماس الشديد على النجم الألماني توماس مولر، لاعب وسط نادي بايرن ميونخ، أثناء توجهه إلى مدينة برشلونة، إستعدادًا للقاء المنتظر بين الفريق البافاري والفريق الكتالوني، حيث حرص اللاعب على توجيه رسالة إلى اللاعب البولندي روبرت ليفاندوسكي من المطار قبل توجهه للسفر، حيث قال: ليفا نحن قادمون، فى إشارة إلى إستعداد الفريق الجيد للمباراة.



موعد مباراة برشلونة والبايرن القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي برشلونة فريق بايرن ميونخ غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من فعاليات المجموعة الثالثة بدوري الأبطال، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.