شكرا لقرائتكم خبر عن حماس وتركيز فى تدريب الزمالك الأول بالإمارات استعدادًا للسوبر أمام الأهلى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سادت حالة من التركيز والحماس على لاعبى الزمالك، فى أول تدريب خاضه الفريق فى الإمارات، على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

وخاض الزمالك أول تدريبه فى الإمارات، فور الوصل اليوم، الثلاثاء، وحرص اللاعبين والجهاز الفنى على بدأ المران بقراءة الفاتحة بحضور جميع أفراد الفريق.

وقام الجهاز الفني للفريق بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، وخاض اللاعبون تدريبات بدنية وتأهيلية تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال، قبل أن يبدأ الفريق التدريبات الفنية استعدادا للقاء المقبل.

وخاض حراس مرمى الزمالك تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب الحراس، وركز على بعض الجوانب الفنية وتدريب حراس المرمى على سرعة رد الفعل والتعامل مع الكرات العرضية. وخاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر والبنيني سامسون أكينولا مهاجم الأبيض تدريبات خاصة بالجري حول الملعب، ووضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي لتجهيزهما للقاء الأهلي المقبل. كما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مع جهازه المعاون لشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادا للقاء الأهلي المرتقب. وركز الجهاز الفني في التدريبات التكتيكية على سرعة رد الفعل بالكرة عن طريق استخدام بعض الحواجز، بالإضافة إلى بعض الجونب الخططية.



اشرف روقا



إمام عاشور



تدريب الزمالك



حراس الزمالك



سامسون وعبد الشافى



سيد نيمار وعبد الله جمعة



سيف فاروق وسيد نيمار



شيكابالا



فيريرا