شكرا لقرائتكم خبر عن صرف مكافأة إجادة للاعبى غزل المحلة عقب الفوز على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أسامة خليل رئيس شركة كرة القدم بنادى غزل المحلة صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق المحلاوى عقب الفوز على الاسماعيلى و الظهور بشكل جيد وذلك لتحفيزهم خلال الفترة المقبلة .

وحصد فريق غزل المحلة 4 نقاط في أول مباريتان له في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم عقب الفوز على الاسماعيلى و التعادل مع المقاولون العرب في الجولة الأولى .

ويتوجه فريق غزل المحلة الى أسوان لمواجهة فريق زهرة الجنوب ضمن مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 29 من الشهر الجارى .

ويسعى اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني لفريق غزل المحلة من الثبات على المستوى الحالي للفريق و أستغلال الحالة المعنوية المرتفعة لهم لحصد نتيجة إيجابية و الاستمرار في المراكز المتقدمة بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز .