شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافي الدوري المصري بعد نهاية الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل 3 لاعبين في منافسة مبكرة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري عقب نهاية الجولة الثانية من المسابقة، حيث تساوى كل من خالد قمر مهاجم طلائع الجيش ورفيق كابو مهاجم إنبي والنيجيري أوستن أموتو، مهاجم الاتحاد السكندري، برصيد هدفين في صدارة الترتيب.

فيما أحرز باقي اللاعبين هدفا واحدا لكل منهم وفي مقدمتهم: شادي حسين "الأهلي" وسامسون أكينولا "الزمالك" ومصطفى فتحي "بيراميدز" وعمر السعيد والغيني حاجي باري "فيوتشر" وكريم بامبو "البنك الأهلي" وأحمد عبد العزيز مودي "فاركو" وميدو جابر والنيجيري جون إيبوكا وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وفادي فريد "المقاولون" وأحمد الشيخ "غزل المحلة".



ترتيب هدافو الدوري المصري

وقاد خالد قمر مهاجم طلائع الجيش فريقه للفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

افتتح التسجيل فريق إنبى عن طريق لاعبه رفيق كابو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل خالد قمر لطلائع الجيش في الدقيقة 14 ، ثم أحرز ذات اللاعب هدف فوز فريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدورى.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيد إلى 4 نقاط في الدورى المصرى في المركز السادس بتريب جدول الدورى العام بينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة في المركز الثانى عشر وحصدها من التعادل مع بيراميدز.