شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 25-10-2022 فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 25-10-2022 مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى إنبى مع طلائع الجيش، والبنك الأهلى مع سموحة.

قاد خالد قمر مهاجم طلائع الجيش فريقه للفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

افتتح التسجيل فريق إنبى عن طريق لاعبه رفيق كابو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل خالد قمر لطلائع الجيش في الدقيقة 14 ، ثم أحرز ذات اللاعب هدف فوز فريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدورى.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيد إلى 4 نقاط في الدورى المصرى في المركز السادس بتريب جدول الدورى العام بينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة في المركز الثانى عشر وحصدها من التعادل مع بيراميدز.

تعادل فريق سموحة مع نظيره البنك الأهلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز محمد هلال صانع العاب فريق البنك الاهلى هدف التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة 31 بينما تعادل صديق أوجولا لفريق سموحة في الدقيقة 43 .