شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 25/ 10/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم، الثلاثاء، الموافق 25/ 10/ 2022 العديد من الأخبار المهمة، جاء فى مقدمتها بعثة الزمالك تصل الإمارات لخوض مباراة السوبر، واللجوء للوقت الإضافي في حال انتهاء السوبر بالتعادل.

بعثة الزمالك تصل الإمارات لخوض مباراة السوبر

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار أبوظبي استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلي أمام الأهلي المقرر اقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد في مدينة العين.

حسام عبد المجيد ينضم لبعثة الزمالك المتجهة للإمارات

انضم حسام عبد المجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى بعثة الأبيض المتجهة إلى الإمارات استعدادا لخوض مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى، المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد فى مدينة العين.

اللجوء للوقت الإضافي في حالة إنتهاء سوبر الزمالك و الأهلي بالتعادل

تشهد مباراة السوبر التي تجمع الزمالك و الأهلي في السابعة يوم الجمعة المقبل 28 أكتوبر اللجوء للوقت الإضافي ثم ضربات الترجيح في حالة إنتهاء المباراة بالتعادل .

تعرف على أرقام دفاع وهجوم الأهلى قبل السوبر المحلى أمام الزمالك

خاض الأهلي 4 مباريات رسمية في الموسم الجديد قبل اللعب أمام الزمالك في السوبر المحلي المقرر إقامته في الأمارات الجمعة المقبل.

الزمالك يبدأ أول تدريب فى الإمارات استعدادًا للأهلى بقراءة الفاتحة

بدأ الزمالك تدريبه الأول في الإمارات على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

فيريرا يجهز عبد الشافى وأكينولا ببرنامج خاص للسوبر

خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك والبنيني سامسون أكينولا مهاجم الأبيض تدريبات خاصة بالجري حول الملعب، خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

تدريبات قوية لحراس مرمى الزمالك استعدادا للسوبر