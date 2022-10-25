شكرا لقرائتكم خبر عن ذهبية هندية وأخرى كازاخستانية فى اليوم الثانى ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات اليوم الثاني لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام في صالة استاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وشهد اليوم إقامة منافسات دور المجموعات تحت 11 و15 و19 سنة للناشئات، فيما أقيمت المباريات النهائية لمنافسات 13 و17 سنة.

وتمكنت الهند من اكتساح جميع الميداليات والمراكز على صعيد منافسات تحت 13 سنة حيث حصدت على الميدالية الذهبية البطلة أفيشا كارماكار بينما حصلت على الفضية براتا باوار، فيما حصلت كل من أنكوليكا شاكرابورتي وريانا بهوتا على المركز الثالث.

وعلى صعيد منافسات تحت 17 سنة، تمكنت بطلة كازاخستان سارفينوز ميركاديروفا من الفوز بالذهبية وحصد المركز الأول بعد تفوقها على بطلة ألمانيا جوزيفينا نيومان والتي حصلت على المركز الثاني والميدالية الفضية.

وكما حققت البطلة المصرية رؤى صلاح المركز الثالث رفقة بطلة الهند ريتشا ميرشنداني في منافسات تحت 17 سنة.

يذكر أن غدا ستقام منافسات الأدوار الإقصائية بداية من دور ال32 لأعمار تحت 11 و15 و19 سنة للناشئات حتى المباراة النهائية لتختتم بذلك منافسات الآنسات بالبطولة.