شكرا لقرائتكم خبر عن خالد قمر يقود طلائع الجيش للفوز على إنبى بثنائية فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاد خالد قمر مهاجم طلائع الجيش فريقه للفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

افتتح التسجيل فريق إنبى عن طريق لاعبه رفيق كابو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل خالد قمر لطلائع الجيش في الدقيقة 14 ، ثم أحرز ذات اللاعب هدف فوز فريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدورى.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيد إلى 4 نقاط في الدورى المصرى في المركز السادس بتريب جدول الدورى العام بينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة في المركز الثانى عشر وحصدها من التعادل مع بيراميدز.

وجاء تشكيل إنبي لمواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: علي فوزي – محمد حامد – خالد رضا – مروان صحراوي.

خط الوسط: مصطفى شكشك – مودي ناصر – مصطفى دويدار.

خط الهجوم: إريك تراوري – إبراهيم جلال – رفيق كابو.

بينما جاء تشكيل طلائع الجيش أمام إنبي في الدوري كالتالى:

حراسة المرمى: عمر رضوان.

خط الدفاع: أحمد عبد الفتاح – محمد فتح الله - أحمد أيمن منصور – أحمد متعب.

خط الوسط: إسلام محارب – محمد دياب – عبد الرحمن شيكا.

خط الهجوم: أحمد سمير – خالد قمر – كريم طارق.