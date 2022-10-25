شكرا لقرائتكم خبر عن وفود المغرب والجزائر لرفع الأثقال البارالمبي فى زيارة للأهرامات ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الإقامة والإعاشة بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال البارالمبي برئاسة ممدوح الششتاوى زيارة لوفدى المغرب والجزائر إلى اهرامات الجيزة على هامش البطولة التى تقام بصالة حسن مصطفى باكتوبر فى الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر الجارى.

وابدت الوفود سواء لا عبين او مدربين انبهارهم بعظمة الحضارة المصرية القديمة ممثلة فى الاهرامات وابو الهول .

وأشادت الوفود بحسن الاستقبال والضيافة وكذلك استعدادات الصالات لاستقبال الحدث الأفريقى.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر بحضور العديد من الشخصيات الدولية.

وتعد البطولة إحدى البطولات التأهيلية لدورة باريس البارالمبية 2024، ويشارك في البطولة 25 دولة من مختلف دول العالم.