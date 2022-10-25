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وفود المغرب والجزائر لرفع الأثقال البارالمبي فى زيارة للأهرامات ..صور

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القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة الإقامة والإعاشة بالبطولة الإفريقية لرفع الأثقال البارالمبي برئاسة ممدوح الششتاوى زيارة لوفدى المغرب والجزائر  إلى اهرامات الجيزة على هامش البطولة التى تقام بصالة حسن مصطفى باكتوبر فى الفترة من  27 إلى 30 أكتوبر الجارى. 

 

وابدت الوفود سواء لا عبين او مدربين انبهارهم بعظمة الحضارة المصرية القديمة ممثلة فى الاهرامات وابو الهول .

 

وأشادت الوفود بحسن الاستقبال والضيافة وكذلك استعدادات الصالات لاستقبال الحدث الأفريقى. 

 

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم الخميس الموافق 27 أكتوبر بحضور العديد من الشخصيات الدولية.

 

وتعد البطولة إحدى البطولات التأهيلية لدورة باريس البارالمبية 2024، ويشارك في البطولة 25 دولة من مختلف دول العالم.

 

 

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بعثة المغرب 

 


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وفد المغرب فى الأهرامات 

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وفد المغرب للبارالمبية

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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