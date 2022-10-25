ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 25-10-2022

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القاهرة - سامية سيد - تصدر فريق الزمالك ترتيب جدول الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 25-10-2022 برصيد 6 نقاط بالفوز على سموحة في الجولة الأولى وسيراميكا في الثانية، بينما حل الأهلى الاتحاد السكندرى ثانياً بذات الرصيد من النقاط والأهلى ثالثاً بالعلامة الكاملة علماً بأن الأحمر فاز على الإسماعيلى في الجولة الأولى وأسوان في الثانية.



ترتيب الدورى المصرى اليوم الثلاث

وجاء ترتيب الدورى المصرى اليوم الثلاثاء كالتالى:إنبى 1-2 طلائع الجيش

قاد خالد قمر مهاجم طلائع الجيش فريقه للفوز على إنبى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 64.

افتتح التسجيل فريق إنبى عن طريق لاعبه رفيق كابو في الدقيقة 12 قبل أن يتعادل خالد قمر لطلائع الجيش في الدقيقة 14 ، ثم أحرز ذات اللاعب هدف فوز فريقه في الدقيقة 68 من عمر المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية من الدورى.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيد إلى 4 نقاط في الدورى المصرى في المركز السادس بتريب جدول الدورى العام بينما تجمد رصيد الفريق البترولى عند نقطة واحدة في المركز الثانى عشر وحصدها من التعادل مع بيراميدز.

سموحة 1-1 البنك الأهلى

تعادل فريق سموحة مع نظيره البنك الأهلى بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وأحراز محمد هلال صانع العاب فريق البنك الاهلى هدف التقدم من علامة الجزاء في الدقيقة 31 بينما تعادل صديق أوجولا لفريق سموحة في الدقيقة 43 .