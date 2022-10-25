شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يعقد جلسة مع قائد الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الاسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، اجتماعاً مطولاً مع عمر الوحش قائد ولاعب خط وسط الفريق وذلك على هامش المران الذى أقيم عصر اليوم – الثلاثاء – على ملعبه بالإسماعيلية.

ويتطلع المدرب الأسباني لعقد اجتماعات مستمرة من أجل تحفيزهم وحثهم على استعادة الثقة سعيًا لإيقاف نزيف النقاط والمضي قدماً نحو الارتقاء بمركز الفريق بجدول مسابقة الدوري المحلي.

وكان الدراويش قد خسر في أول جولتين أمام الأهلي وغزل المحلة، بينما قررت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراتي فيوتشر وفاركو فى الأسبوع الثالث والرابع من عمر المسابقة المحلية، لأجل غير مسمي.