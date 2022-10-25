شكرا لقرائتكم خبر عن رؤى صلاح تحصد المركز الثالث ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة تحت 17 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت رؤى صلاح بطلة مصر بتنس الطاولة من تحقيق المركز الثالث بمنافسات الناشئات تحت 17 عاما ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والتي تقام في صالة استاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

واستطاعت رؤى التأهل لمباراة نصف النهائي بالأمس وذلك بعد تفوقها في كافة مبارياتها حتى دور ربع النهائي قبل أن تخسر من بطلة كازاخستان ساريفنوز ميركاديروفا في نصف النهائي لتكتفي بالمركز الثالث.

يذكر أن اليوم قد أقيمت منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للآنسات مع استئناف منافسات تحت 13 و17 للآنسات وإقامة مباراتي نصف النهائي والنهائي.

ووفقا لجدول البطولة فإن منافسات باقي الايام ستكون كالتالى..

الأربعاء 26 أكتوبر:

-بداية الأدوار الإقصائية لمنافسات تحت 11 و15 و19 للآنسات و استكمال باقي المباريات حتى النهائيات.

الجمعة 28 أكتوبر :

-انطلاق منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى دور ال16

السبت 29 أكتوبر :

-انطلاق منافسات تحت 11 و15 و19 سنة للشباب والانتهاء من دور المجموعات

-استئناف منافسات تحت 13 و17 سنة للشباب حتى المباريات النهائية.