شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى لطفى: مواجهة المغرب صعبة وقادرون على خطف بطاقة التأهل لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى لطفى المدير الفني للمنتخب الوطني للكرة الشاطئية، أن مواجهة منتخب المغرب فى الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية صعبة للغاية، ولكننا قادرون على تحقيق حلم المصريين في الصعود إلى كأس العالم لأول مرة في تاريخ الكرة الشاطئية.

وقال لطفي إن اللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لاسيما بعد الدعم الكامل من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام خلال الفترة الماضية.

واختتم مدرب المنتخب حديثه قائلا " سننافس بقوة على تذكرة التأهل إلى كأس العالم" .

في السياق ذاته، عقد الجهاز الفني محاضرة بالفيديو مع اللاعبين لشرح نقاط القوة والضعف في المنافس والخطة التى سينفذها خلال مباراة الدور قبل النهائي.