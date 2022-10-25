شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يقرر تصعيد ثلاثى الشباب في الإسماعيلى و تقسيمة للبدلاء والمستبعدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - واصل الإسماعيلي، تدريباته الجماعية عصر الثلاثاء ضمن برنامج الاعداد لإستكمال مشواره بمنافسات بمسابقة الدوري الممتاز
اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة غزل المحلة الأخيرة خاضوا تدريبات خفيفة في الچيم بينما أدي باقي أعضاء الفريق تدريبات خططية.
مران اليوم تركز على تقسيمة مطولة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تضييق المساحات ومنح اللاعبين تعليمات حول التمركز.
كما عقد الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين لشرح الأخطاء الفنية التي شهدها لقاء غزل المحلة ومطالبتهم بالتحلي بالروح القتالية وإسعاد الجماهير العاشقة للدراويش.
و شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي تصعيد ثلاثي فريق الشباب مواليد 2001 وهم محسن الحجف وعبد الله محمد وعبد الله السعيد، وذلك ضمن سياسة الجهاز الفني بقيادة الأسباني جاريدو حول منح فرصة التواجد للاعبين المميزين مع فريق الكبار.
ويشغل محسن الحجف مركز الظهير الأيمن وعبد الله محمد مركز المدافع وعبد الله السعيد مركز صانع الألعاب.
وحرص جهاز الدراويش على متابعة سلسلة من مباريات فرق قطاع الناشئين بدوري الجمهورية سعياً لاختيار المميزين وتواجدهم مع الفريق الأول.
ومن المعروف أن ” عبد الله محمد وعبد الله السعيد ” لعبا بقميص الفريق الأول خلال مباريات الدوري العام فى الموسم المنقضي.
والجدير بالذكر أن مسابقة الدوري الممتاز قد تم إيقافها لما يزيد عن ثلاثة أسابيع طبقاً لقرار لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم