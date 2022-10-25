شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يقرر تصعيد ثلاثى الشباب في الإسماعيلى و تقسيمة للبدلاء والمستبعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الإسماعيلي، تدريباته الجماعية عصر الثلاثاء ضمن برنامج الاعداد لإستكمال مشواره بمنافسات بمسابقة الدوري الممتاز

اللاعبون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة غزل المحلة الأخيرة خاضوا تدريبات خفيفة في الچيم بينما أدي باقي أعضاء الفريق تدريبات خططية.

مران اليوم تركز على تقسيمة مطولة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء والعمل على تضييق المساحات ومنح اللاعبين تعليمات حول التمركز.

كما عقد الاسباني خوان جاريدو المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين لشرح الأخطاء الفنية التي شهدها لقاء غزل المحلة ومطالبتهم بالتحلي بالروح القتالية وإسعاد الجماهير العاشقة للدراويش.