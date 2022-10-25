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خالد قمر يقود طلائع الجيش للفوز الأول في الدوري بثنائية أمام إنبي

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

فاز فريق طلائع الجيش بثنائية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره إنبي مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وتقدم إنبي مبكرًا بهدف سجله لاعبه رفيق كابو بعد مرور 13 دقيقة قبل أن يتعادل خالد قمر لطلائع الجيش في الدقيقة 15 ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 67.

ورفع طلائع الجيش رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 4 في المركز السادس، فيما توقف رصيد إنبي عند نقطة في المركز 12.

ويُعد هذا هو الفوز الأول لطلائع الجيش بعدما تعادل في النسخة الأولى من الدوري سلبيًا أمام نظيره الداخلية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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