أحمد رفعت: لا يوجد توقع لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أحمد رفعت لاعب الوحدة الإماراتي، أنه لا يوجد توقع لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، مشيراً إلى أن زميله إسماعيل مطر يعتبر أسطورة في النادي.

وسجل رفعت هدفاً في انتصار فريقه الوحدة على الظفرة بنتيجة (4-2) في الدوري الإماراتي.

وقال رفعت في تصريحات عبر قناة "أبوظبي الرياضية": "الفريق كان غير سعيد بعد خسارة لقب كأس رئيس الدولة، وكان لدينا هدف بتحقيق الكأس، ولعبنا مباراة كبيرة ولكن لم يكن التوفيق حليفنا".

وأضاف: "الفريق الكبير يكون له رد فعل بعد الخسارة، واستطعنا فعل ذلك في مباراة اليوم، أحرزنا 4 أهداف وكان بإمكاننا تسجيل أهداف أكثر".

وتابع: "سنحقق ما نريده مباراة تلو الأخرى، حتى نستطيع استكمال البطولات التي نلعب فيها ونريد تحقيقها".

وواصل: "إسماعيل مطر لاعب كبير ويعتبر أسطورة هنا في النادي، وحدث موقف بيني وبينه في مباراتي الأولى مع الفريق، عند إصابتي خلال المباراة قال لي أنني سأعود لألعب مكانك، وله دور كبير في الملعب، ونريده خلال الفترة المقبلة".

واختتم رفعت: "مباريات الأهلي والزمالك لا يوجد بها توقعات، والمباراة تكون دائماً صعبة، وسيناريو المباراة هو من سيحدد الفائز، وأتمنى أن نشاهد مباراة جيدة بينهما، وان شاء الله يفوز الفريق الأفضل".