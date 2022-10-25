تشيلسي يحسم صدارة المجموعة الخامسة بعد الفوز على سالزبورج بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز تشيلسي على فريق سالزبورج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين خلال الجولة الخامسة، من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبهذا الفوز صعد تشيلسي رسميًا كأول المجموعة الخامسة، لدور الـ16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي المركز الأول برصيد 10 نقاط، بينما يأتي سالزبورج في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

سجل تشيلسي الهدف الأول في المباراة عن طريق كوفاسيتش من تسديدة على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 23.

وبطريقة مشابهة لهدف تشيلسي سجل سالزبورج هدف التعادل عن طريق تشوكوبويكي أدامو في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 64 سجل تشيلسي الهدف الثاني له عن طريق كاي هافرتز من تسديدة عالمية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك معلنًا الهدف الثاني لفريقه.

وجاء تشكيل تشيلسي للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: تياجو سيلفا - كوكوريلا - تشالوباه

خط الوسط: سترلينج - كوفاسيتش - جورجينهو - بوليسيتش

خط الهجوم: هافرتز- أوباميانج - كالجير

ملخص المباراة..

سجل تشيلسي الهدف الأول في المباراة عن كريق كوفاسيتش من تسديدة على حدود منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 23.

وأضاع تشيلسي فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما أهدر كالجير إنفراج تام بالمرمى في الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول.

وبطريقة مشابهة لهدف تشيلسي سجل سالزبورج هدف التعادل عن طريق تشوكوبويكي أدامو في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 64 سجل تشيلسي الهدف الثاني له عن طريق كاي هافرتز من تسديدة عالمية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك معلنًا الهدف الثاني لفريقه.

وتصدى كيبا لكرة الهدف الثاني لسالزبورج بعد تسديدة قوية من متياس في الدقيقة 67 من عمر المباراة.