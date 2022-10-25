مباشر.. لايبزيج 3-1 ريال مدريد.. فيرنر يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

حقق نادي لايبزيج الألماني انتصاراً ثميناً على نظيره ريال مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكان ريال مدريد حسم تأهله إلى دور الـ16 بالبطولة، في الجولة الماضية بعد تعادله مع شاختار دونتسك الأوكراني (1-1).

وسجل أهداف لايبزيج كلاً من يوشكو جفارديول في الدقيقة 13، كريستوفر نكونكو في الدقيقة 18، وتيمو فيرنر في الدقيقة 81.

بينما سجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد الأول في اللقاء في الدقيقة 45، وأحرز رودريجو الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 90+4.

ورفع لايبزيج رصيده إلى النقطة 9 في المركز الثاني، بينما ظل ريال مدريد في صدارة المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط.

تفاصيل المباراة

جاء التهديد الأول في المباراة سريعاً عن طريق لايبزيج، بعدما سدد لاعب الفريق الألماني كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن كورتوا يتصدى للكرة ببراعة.

وكاد ريال مدريد أن يسجل الهدف الأول، بعدما أرسل أسينسيو عرضية متقنة من الجبهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ليقابلها تشواميني برأسية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وتمكن جفارديول مدافع لايبزيج أن يحرز الهدف الأول في المباراة عند الدقيقة 13، بعدما لُعبت كرة ركنية حولها لاعب لايبزج برأسية ولكن تصدى لها كورتوا قبل أن يتابعها جفارديول برأسية داخل الشباك.

واستطاع نكونكو أن يضيف الهدف الثاني لفريق لايبزيج في الدقيقة 18، بعدما سدد لاعب لايبزيج تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء ولكن ترتطم بالدفاع داخل المنطقة قبل أن يتسلمها نكونكو ويسدد كرة يسارية داخل الشباك.

وسدد فينيسيوس جونيور تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، ولكن حارس لايبزيج يتصدى للكرة بثبات.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن ريال مدريد من تقليص الفارق، عن طريق فينيسيوس جونيور الذي حول كرة عرضية من الجبهة اليمنى لعبها أسينسيو، برأسية قوية سكنت الشباك.

وكاد تيمو فيرنر أن يضيف الهدف الثالث لفريق لايبزيج، بعد أن مرر لاعب لايبزيج كرة بينية إلى فيرنر لينطلق بسرعته تجاه المرمى ويسدد بيمناه ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وأهدر فينيسيوس فرصة هدف التعادل، بعدما أرسل أسينسيو كرة عرضية أرضية ليقابلها فينيسيوس بتسديدة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وتمكن تيمو فيرنر من إضافة الهدف الثالث لفريق لايبزيج في الدقيقة 81 من عمر المباراة، بعدما حول كرة عرضية من الجبهة اليمنى، بتسديدة قوية سكنت الشباك.

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، لينفذها رودريجو من علامة الجزاء، ويتمكن من إحراز الهدف الثاني.