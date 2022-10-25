دوري أبطال أوروبا.. - تشيلسي يهزم يضمن عبوره إلى ثمن النهائي إشبيلية يقسو على كوبنهاغن

المنامة - ياسر ابراهيم - ضمن تشيلسي الإنجليزي مقعدا له في دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب تغلبه على مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدفين لواحد، الثلاثاء، في الجولة الخامسة ما قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.



افتتح الكرواتي ماتيو كوفاسيتش باب التسجيل "للبلوز" في الدقيقة 23، قبل أن يتمكن سالزبورغ من إدراك التعادل عن طريق المهاجم جونيور أدامو عند الدقيقة 48.



ومع حلول الدقيقة 64 استعاد تشيلسي تقدمه بعد مجهود فردي مميز من كريستيان بوليسيتش الذي راوغ ثلاثة لاعبين ثم مرر إلى الألماني كاي هافرتيز ليضعها ببراعة داخل المرمى.



وبات في رصيد تشيلسي 10 نقاط عزز بها موقعه في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سالزبورغ عند 6 نقاط في المركز الثاني، في انتظار نتيجة مباراة ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي التي تقام في وقت لاحق، اليوم الثلاثاء.



إشبيلية يقسو على كوبنهاغن



وفي المجموعة السابعة، حقّق إشبيلية الإسباني فوزًا باهرًا على ضيفه كوبنهاغن الدنماركي بثلاثية نظيفة ، وتناوب على تسجيل أهداف إشبيلية كل من المغربي يوسف النصيري (61) وإيسكو (88) والأرجنتيني غونزالو مونتييل (90+2).



وأعاد هذا الانتصار الأمل للفريق الأندلسي في خطف بطاقة ثمن النهائي الثانية عن المجموعة السابعة إذ رفع رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الألماني الثاني.



وكان مانشستر سيتي قد ضمن سابقًا تأهله إلى ثمن نهائي أمجد الكؤوس الأوروبية.



وشهدت المواجهة طرد المدافع الجورجي للفريق الدنماركي ديفيد كوشولافا بسبب الخشونة (90+5).



المصدر: وكالات