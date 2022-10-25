زيدان يلمّح إلى قرب عودته للتدريب بعد 17 شهراً من الغياب

المنامة - ياسر ابراهيم -

ألمح الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، إلى عودته إلى المستطيل الأخضر وعالم التدريب في الفترة المقبلة.



ورحل زيدان عن تدريب ريال مدريد بعد انتهاء موسم 2020-2021، عقب فشله في التتويج بأي لقب مع النادي "الملكي" في ذلك الموسم، على الرغم من بقاء موسم ثالث في عقده.



ومنذ ذلك الوقت، لم يظهر زيدان (50 عاماً) مع أي فريق آخر، لكن تقارير أوروبية عديدة ربطت اسمه في أكثر من مناسبة بتدريب منتخب فرنسا، وناديي باريس سان جيرمان الفرنسي، ويوفنتوس الإيطالي.



وسُأل زيدان، المتوج مع منتخب بلاده بكأس العالم 1998 وببطولة أمم أوروبا 2000، عن عودته إلى ملاعب كرة القدم، ورؤيته على مقاعد البدلاء مرة أخرى، فأجاب: "أنا حالياً أستمتع بالإجازة، لكني سأعود قريباً".



وأضاف للصحفيين في تصريحات أبرزتها صحيفة AS الإسبانية: "انتظروا قليلاً فقط، أنا لست بعيداً عن التدريب مرة أخرى".



وأدلى زيدان بهذه التصريحات خلال حضوره فعالية إزاحة الستار عن التمثال الشمعي الخاص به، في متحف غرقين، في العاصمة الفرنسية باريس.



ووفق صحيفة "آس" فإن زيدان يحلم بتدريب منتخب بلاده، وهو ينتظر انتهاء مشاركة "الديوك" في مونديال قطر 2022، ومعرفة مصير ديديه ديشامب، المدرب الحالي لمنتخب فرنسا.



وفي حال شوهد زيدان على رأس الإدارة الفنية "للديوك"، فإن هذا سيحرم عشاق كرة القدم من متابعة أسبوعياً، كما كان الحال مع ريال مدريد، وهي التجربة الوحيدة له في عالم التدريب.



وحقق زيدان خلال عمله مع "الميرنغي" كمدرب، إنجازات غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم الأوروبية، وتحديداً دوري أبطال أوروبا، حيث قاد الفريق للتتويج "بالتشامبيونزليغ" ثلاث مرات متتالية.



وحقق زيدان ذلك للمرة الأولى في موسم 2015-2016، رغم تسلمه المهمة في 4 يناير/كانون الأول 2016، ثم أضاف لقبين آخرين في 2016-2017 و2017-2018.



وفي الفترة الأولى، قاد زيدان ريال مدريد للفوز بلقب كأس العالم للأندية مرتين، ومثلهما في كأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني مرة واحدة، ومثله في السوبر الإسباني.



بعدها قرر زيدان الرحيل عن ريال مدريد، وذلك يوم 31 مايو/أيار 2018، بعد أيام قليلة من التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة توالياً على حساب ليفربول.



لكن "الميرنغي" استنجد بزيدان مجدداً في موسم 2018-2019، بعد سلسلة من النتائج الصادمة، ليظهر على مقاعد بدلاء ريال مدريد للمرة الثانية في 11 مارس/آذار 2019.



في الحقبة الثانية، اكتفى "زيزو" بلقب وحيد في الدوري الإسباني، ومثله في السوبر الإسباني أيضاً، قبل أن يرحل مجدداً نهاية موسم 2020-2021.



وسبق لزيدان أن لعب بصفوف ريال مدريد في الفترة ما بين عامي 2001 و2005، فاز خلالها بالدوري الإسباني مرة وحيدة، ومثلها في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس الإنتركونتيننتال، بالإضافة إلى لقبين بكأس السوبر الإسباني.

المصدر: الصحافة الإسبانية