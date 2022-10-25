قرعة خليجي 25 تضع منتخب اليمن الوطني في "مجموعة الموت"

المنامة - ياسر ابراهيم - أوقعت قرعة بطولة خليجي 25، منتخب اليمن الأول لكرة القدم في مجموعة الموت إلى جوار منتخبات العراق (المستضيف) والسعودية، وعُمان، والتي ستقام مبارياتها خلال الفترة من (6 ـ 19) يناير المقبل 2023.



وفي مراسم القرعة التي أجريت اليوم الثلاثاء، في فندق "جراند ميلينيوم" في مدينة البصرة، بحضور ممثلي المنتخبات المشاركة، تم تقسيم المنتخبات الثمانية المشاركة في البطولة إلى مجموعتين، ضمت الأولى منتخبات: العراق، واليمن، والسعودية، وعُمان. فيما ضمت الثانية: البحرين، والكويت، والإمارات، وقطر.



وكان قد تم تصنيف المنتخبات المشاركة إلى أربعة مستويات، الأول ضم البحرين (بطل آخر نسخة)، والعراق (مستضيف البطولة الحالية)، وجاءت قطر والسعودية في المستوى الثاني، بينما تم وضع الإمارات وعُمان في المستوى الثالث، وأخيراً اليمن والكويت في المستوى الرابع.



يذكر أن منتخب اليمن سبق وشارك في 9 نسخ من كأس الخليج، وذلك من النسخة 16 وحتى آخر نسخة 24، إلا أنه لم يستطع حتى الآن تحقيق الفوز في أي من مبارياته الـ30 التي لعبها، حيث خسر 24 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، استقبلت شباكه 73 هدف، وسجل 11 هدف.



أما أفضل مشاركاته فكانت في بطولة خليجي 22 التي أقيمت في السعودية، حيث تعادل سلبيا مع كل من قطر والبحرين، قبل أن يخسر بهدف نظيف أمام نظيره السعودي.



ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الأولى عام 1979، عندما استضاف النسخة الخامسة في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي وتُوِّج بلقبها.



وتُنظم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم مرة كل عامين، وأقيمت نسختها الأولى بالبحرين عام 1970، والأخيرة في قطر 2019، وتحمل الكويت الرقم القياسي في عدد مرات الفوز (10 ألقاب)، مُقابل 3 ألقاب لكل من قطر والسعودية والعراق، ولقبين لكل من سلطنة عمان والإمارات، ولقب واحد للبحرين.



