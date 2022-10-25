الامارات | قرارات لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم.. عقوبات وغرامات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت لجنة الانضباط اجتماعها اليوم بمقر اتحاد الكرة في دبي، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، وبمشاركة حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة، وحسن الشيباني، وسلمان الطويل، وبدر خميس، أعضاء اللجنة، وشادي مدحت مقرراً.

وبدأ الاجتماع باطلاع اللجنة على طلب تنحي حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة عن النظر في الشكوي المتعلقة بنادي دبا، وأيضًا طلب تنحي حسن الشيباني عضو اللجنة عن النظر في الشكوتين المتعلقتين بنادي الوصل.

واطلعت لجنة الانضباط على الشكوى المقدمة من نادي اتحاد كلباء ضد لاعب نادي الوصل توماس شنكالاي وقررت اللجنة إحالة الشكوى لنادي الوصل للرد عليها، كما أطلعت لجنة الانضباط على الشكوى المقدمة من نادي الوصل ضد لاعب نادي اتحاد كلباء محمد عبد الرحمن إبراهيم، وقررت اللجنة إحالة الشكوى إلى اللاعب للرد عليها، واستدعائه لسماع أقواله في الشكوى.

بينما اطلعت اللجنة على ردود ناديي البطائح ودبا في الإحالة الواردة ضدهم من قبل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، الخاصة باستخدام مستندات غير صحيحة في تسجيل لاعبين دون السن القانوني، وقررت اللجنة حجز الشكوتين للحكم لجلسة يوم الثلاثاء الموافق 01/11/2022.

وقررت لجنة الانضباط فرض غرامة مالية على نادي الجزيرة الحمراء قدرها تسعة آلاف درهم لحصول لاعبيه على ست بطاقات في المباراة الواحدة، وغرمت نادي الرمس بمبلغ وقدره عشرة ألاف درهم بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على أرضية الملعب في مباراته أمام نادي مسافي، وذلك في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، فرضت اللجنة غرامة مالية على فريق يونايتد مبلغ وقدره أربعين ألف درهم، لمخالفته بروتوكول المباريات، وذلك بسبب إدخاله فحوصات غير صحيحة لأربعة لاعبين على النظام الإلكتروني للاتحاد، بينما قررت اللجنة شطب جميع نتائج فريق أتلتيكو آرابيا في مسابقة دوري الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2022-2023، بسبب تخلفه عن حضور مباراتين دون تقديم عذر مقبول.

وقررت خسارة فريق سبورتنغ لمباراته أمام فريق الوثبة بنتيجة ( 0 – 3 ) في مسابقة دوري الدرجة الثالثة وتحمله مصاريف الحكام، بسبب تخلفه عن حضور المباراة، كما غرمت فريق الدعم الرياضي بمبلغ وقدره خمسمائة درهم لعدم إدخاله طاقم لاعبيه على النظام الإلكتروني، وعاقبت الفريق نفسه بعقوبة لفت النظر لمخالفته الحد الأقصى لتسجيل لاعبيه في قائمة الفريق.

وفرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 500 درهم على ناديي الفجيرة والإمارات لتأخرهما في النزول لأرضية الملعب لمدة ست دقائق قبل بداية الشوط الثاني للمباراة التي جمعتهما في مسابقة دوري الشباب تحت 21 عامًا، فيما قررت إيقاف لاعب نادي خورفكان راشد محمد النقبي مباراتين وتغريمه مبلغ وقدره ألفي درهم بسبب كلامه غير اللائق مع حكم مباراة فريقه أمام نادي الوصل في مسابقة دوري الشباب تحت 18 عامًا.

وغرمت نادي العين بمبلغ وقدره ألفي درهم، لمخالفته بروتوكول المباريات في مباراته أمام نادي الحمرية في مسابقة دوري الناشئين تحت 17 عامًا، نتيجة تسجيله لاعب على النظام الإلكتروني بدون نتيجة فحص صالحة، وفرضت الغرامة المالية نفسها على نادي بني ياس لمخالفته بروتوكول المباريات، بسبب تسجيله لاعب لمباراته أمام نادي شباب الأهلي في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 عامًا على النظام الإلكتروني للاتحاد وليس لديه نتيجة فحص صالحة.

واعتمدت اللجنة خسارة نادي الظفرة لمباراته أمام نادي العين في مسابقة دوري الأشبال تحت 14 عامًا، بسبب تناقص عدد لاعبيه عن سبعة لاعبين خلال المباراة، وغرمت نادي الشارقة غرامة قدرها ألفي درهم لمخالفته بروتوكول المباريات، لتسجيله لاعب لمباراته أمام نادي بني ياس في مسابقة دوري الأشبال تحت 14 عامًا (أ)، وليس لديه نتيجة فحص صالحة.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم ناديي العين والشارقة بمبلغ وقدره ألفي درهم لمخالفتهما بروتوكول للسبب ذاته، وذلك في مباراتهما في مسابقة دوري الأشبال تحت 12 عامًا.