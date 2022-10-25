شكرا لقرائتكم خبر سان جيرمان: تفاصيل عقد مبابي مغلوطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر نادي باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم بيانا علق فيه على تسريب عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي.

وقال باريس سان جيرمان في بيانه «يؤكد نادي باريس سان جيرمان أن القصة المتداولة خطأ تماما، مع عدم صحة أي من التفاصيل الواردة بشأن المقال المثير الذي نشر أمس عن نادينا وأحد اللاعبين».

وأوضح أن النادي ينفي تماما هذه القصة، والتي تأتي قبل ساعات من مباراة مهمة لنا في دوري أبطال أوروبا ، ولكننا لن ننساق لإبداء المزيد من التعليقات، الجميع في النادي يركز بإيجابية على مباراة دوري الأبطال المقبلة التي ستقام غدا.

ويحتل باريس سان جيرمان صدارة المجموعة الثامنة من دوري الأبطال برصيد 8 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه بنفيكا البرتغالي، ويليهما يوفنتوس الإيطالي وماكابي حيفا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، برصيد 3 نقاط لكل منهما.

وزعمت صحيفة «لو باريزيان»، في وقت سابق، أن مبابي فضل البقاء مع فريق العاصمة على الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، بعدما حصل على عقد «غير مسبوق» في تاريخ كرة القدم، مدته ثلاثة أعوام مقابل 630 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن العقد فعليا يمتد لموسمين، مع خيار التمديد لموسم ثالث بشرط موافقة مبابي.

ولفتت إلى أن العقد لم يتضمن أي بند يتعلق بالألقاب أو الجوائز الفردية، مثل دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية.

وبينت أن الراتب الشهري لكيليان مبابي تضاعف 3 مرات، ليصل إلى 6 ملايين يورو (2.7 مليون يورو خالصة الضرائب).

كما سيحصل المهاجم الفرنسي على مكافأة توقيع قيمتها 180 مليون يورو، على 3 أقساط مستحقة بحلول شهر يوليو المقبل، على أن ينال مبابي المبلغ كاملا في حال رحيله قبل انتهاء العقد.

ووفقا للصحيفة، خصص سان جيرمان أيضا مكافأة ولاء للدولي الفرنسي، بقيمة 70 مليون يورو، سيحصل عليها صيف العام المقبل في حال استمراره مع الفريق، وستزيد 10 ملايين يورو عن كل موسم يقضيه مع الفريق الباريسي.

وختمت صحيفة «لو باريزيان» تقريرها بأن مبابي سيحصل على 45% من إجمالي هذه الأموال، بعد خصم الضرائب، مؤكدة أن عقده يمثل ربع ميزانية النادي الباريسي.