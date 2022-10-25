السعودية تستضيف السوبر الإسباني في يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية موعد كأس السوبر الإسباني 2023 والذي سيقام في السعودية في يناير مطلع العام المقبل.

وغير الاتحاد الإسباني لكرة القدم نظام البطولة، حيث كان بطل الدوري الإسباني يلاقي بطل كأس الملك.

ولكن بعد إبرام اتفاقية مع السعودية لإقامة البطولة في الرياض حتى 2029، تغير النظام وبات يشارك أبطال الدوري والكأس وأصحاب المركز الثاني في كلتا البطولتين.

وسيشارك ريال مدريد في البطولة لكونه بطلا للدوري الإسباني في الموسم الماضي، كما سيوجد برشلونة وصيفا للدوري الإسباني، وسيوجد كذلك ريال بيتيس بطلا لكأس ملك إسبانيا والوصيف فالنسيا، وسيلتقي بطل الليغا مع وصيف الكأس، بينما يواجه بطل المسابقة وصيف الليغا.

مباريات السوبر الإسباني 2023

ريال مدريد × فالنسيا

ريال بيتيس × برشلونة