هالاند يتربع على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسدل الستار على مباريات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الاثنين، بفوز وست هام يونايتد على بورنموث، وتعزيز النرويجي إيرلينغ هالاند تربعه على عرش صدارة الهدافين. وكان المستفيد الأكبر في هذه الجولة حامل اللقب مانشستر سيتي وهدافه النجم النرويجي إيرلينغ هالاند. وصالح فريق مانشستر سيتي جماهيره بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه وصالح فريق مانشستر سيتي جماهيره بعد هزيمته في الجولة الماضية أمام مضيفه ليفربول 0 - 1، بالفوز على ضيفه برايتون 3 - 1، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة، مقلصا تأخره بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال، الذي سقط في فخ التعادل أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدف لمثله. أما إيرلينغ هالاند الرابح الأكبر في هذه الجولة، فقد أحرز هدفين للسيتي، ليعزز تربعه على عرش صدارة الهدافين بـ17 هدفا، مبتعدا بفارق 7 أهداف عن مهاجم توتنهام هوتسبير النجم الإنجليزي هاري كين، الذي اكتفى بهدف في شباك ضيفه نيوكاسل يونايتد مقابل هدفين للأخير. ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد مباريات الجولة الـ13 01 النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 17 هدفا 02 الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 10 أهداف 03 الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 9 أهداف 04 الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 8 أهداف 05 الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 6 أهداف 05 البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 6 أهداف 05 الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 6 أهداف 05 الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 6 أهداف05 البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 6 أهداف 06 البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 5 أهداف 06 الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 5 أهداف 06 الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 5 أهداف 07 الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 4 أهداف 07 الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 4 أهداف 07 البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 4 أهداف 07 الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 4 أهداف 07 الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 4 أهداف

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