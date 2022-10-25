مولر يستعيد لياقته ويشارك مع بايرن أمام برشلونة

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وغاب المهاجم مولر عن بايرن ميونيخ في المباراة التي انتهت بالفوز على هوفنهايم 2 - 0 مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني بسبب مشكلة في المعدة.وسجل مولر 8 أهداف خلال 8 مباريات واجه فيها برشلونة، وقد شهدت 7 انتصارات لفريقه.
أما نوير فقد خاض مران ركض الثلاثاء وقد يعود من إصابته في الكتف ويشارك في المباراة المقررة أمام ماينز مطلع الأسبوع المقبل في الدوري، لكنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة الغد.
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