مولر يستعيد لياقته ويشارك مع بايرن أمام برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاد توماس مولر إلى التدريبات الجماعية لفريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، وقد يشارك في المباراة المقررة أمام برشلونة الإسباني اليوم ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بينما يستمر غياب حارس المرمى وقائد الفريق مانويل نوير.

وغاب المهاجم مولر عن بايرن ميونيخ في المباراة التي انتهت بالفوز على هوفنهايم 2 - 0 مطلع هذا الأسبوع في الدوري الألماني بسبب مشكلة في المعدة.

وسجل مولر 8 أهداف خلال 8 مباريات واجه فيها برشلونة، وقد شهدت 7 انتصارات لفريقه.

أما نوير فقد خاض مران ركض الثلاثاء وقد يعود من إصابته في الكتف ويشارك في المباراة المقررة أمام ماينز مطلع الأسبوع المقبل في الدوري، لكنه لن يتمكن من المشاركة في مباراة الغد.