شكرا لقرائتكم خبر فيفا ينصف حمدالله.. والنصر في طريقه لمحكمة «كاس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألزم الفيفا نادي النصر بمنح اللاعب عبدالرزاق حمدالله كل المبالغ المتأخرة لصالحه والبالغة 3.2 ملايين يورو، وتشمل الخصم الذي طبقته الإدارة على الرواتب خلال فترة كورونا ، إضافة إلى المكافآت المتأخرة من بطولتي السوبر والدوري وحوافز أخرى يشملها العقد.

ورفض الفيفا طلب النصر بالحصول على تعويض 9.5 ملايين يورو من حمدالله بدعوى إخلاله ببنود العقد، كما رفض أيضا طلب حمدالله بالحصول على تعويض من النادي السعودي بقيمة 8.8 ملايين يورو بدعوى فسخ عقده لأسباب غير مشروعة.

أكد رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أن ناديه سيلجأ للمحكمة الرياضية الدولية «كاس»، بعد الحكم الذي صدر الاثنين، لصالح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله ضد العالمي، مشددا على أن انتصار اللاعب خارجيا، لا يعني خسارة النادي للقضية المنظورة محليا أمام مركز التحكيم، بداعي أنهما مختلفتان.

وأوضح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن حمد الله طالب فيفا بالحصول على 6 ملايين يورو من النصر، بعد فسخ عقده، لكن فيفا حكم له بنصف المبلغ، معولا على نصرة ناديه.

وشدد مسلي على أن الاتحاد الدولي لم ينظر في ملف التهمة الموجهة لنادي الاتحاد، بشأن تحريض حمد الله بالرحيل عن العالمي خلال فترة سريان عقده، موضحا أن القضية الخارجية تختلف عن المحلية.

انتفى التحريض

فيما رد المحامي فهد بارباع، مبينا أن القضية الداخلية والخارجية متصلتان ببعضهما، ومشددا على تبرئة فيفا لنادي الاتحاد من تهمة التحريض.

وكتب محامي المهاجم المغربي في رد على مسلي: «الفيفا حكم للاعب في شقين (مستحقاته المتأخرة) و(تعويض عن فسخ العقد بسبب غير مشروع) (ولم يدن الاتحاد رغم مطالبتكم)».

وأضاف «القضيتان الداخلية والخارجية متصلتان ببعضها لأنكم قدمتم كل المستندات المقدمة داخليا أمام الفيفا ولم يأخذ بها وكسب اللاعب، لذلك انتفى التحريض والمفاوضات غير المشروعة».

من جهته، قال القانوني أحمد الشيخي عبر تويتر، «إن قرار الفيفا برأ نادي اتحاد جدة من تهمة التحريض».

وتابع الشيخي «كما فرض (الفيفا) 54 ألف ريال غرامة تأخير ستطبق رسميا في حال تأخر نادي النصر عن السداد».

من جانبه، سارع رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي للتعليق على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الصادر لمصلحة مهاجمه المغربي عبد الرزاق حمدالله ضد ناديه السابق النصر.

ادعاءات باطلة

ركز أنمار الحائلي على تبرئة الفيفا لنادي الاتحاد «ضمنيا» من تهمة تحريض اللاعب على التمرد على نادي النصر.

وقال رئيس الاتحاد عبر تويتر «صادق قرار فيفا على ما سبق وأكدناه بأن نادي الاتحاد لم يخطئ أو يتجاوز في تعاقده مع اللاعب عبد الرزاق حمد الله،».

وأضاف «التعاقد تم بناء على الأنظمة والأعراف المحلية والدولية».

وختم الحائلي «كما ذكرنا سابقا بأننا في مجلس الإدارة لن نتوانى في بذل كل جهد ممكن لحفظ حقوق النادي ولاعبيه ومنسوبيه».

وغرد عبدالرزاق حمدالله الذي انتقل لنادي الاتحاد في يناير الماضي، عبر تويتر «أحمد الله على قرار الفيفا بتبرئتي من ادعاءات باطلة، ثم أشكر إدارة نادي الاتحاد ورئيسه الأخ أنمار الحائلي ونائبه الحبيب عصام كعكي، على ثقتهم ودعمهم لي طيلة الفترة الماضية».

فسخ عقد حمدالله

يذكر أن النصر كان قد فاجأ الجميع في أواخر نوفمبر 2021، بفسخ عقد حمدالله من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية، لم يكشف عنها في بيانه الرسمي.

وعقب انضمام اللاعب للاتحاد في صفقة انتقال حر، قدم العالمي شكواه ضد المغربي والنادي الغربي، عقب حصوله على تسجيلات يحرض بها حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للعميد، لحمدالله على الرحيل عن النصر خلال فترة سريان عقده.

وأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم صحة التسجيلات، وقررت في أغسطس الماضي، إيقاف حمد الله 4 أشهر، والبلوي 6 أشهر، وحرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة واحدة.

لكن النادي الجداوي استأنف ضد هذه القرارات أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ولا تزال القضية منظورة، لكن المركز علق إيقاف اللاعب بشكل مؤقت، لحين الانتهاء من البت في القضية.