السعودية تصطدم بالعراق .. والإمارات تواجه قطر في «خليجي 25 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجريت قرعة بطولة كأس الخليج العربي في نسختها الـ25، أمس، والتي تستضيفها مدينة البصرة العراقية، بداية من 6 يناير المقبل.

وأسفرت عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الأولى، إلى جانب السعودية وعمان واليمن،

فيما المنتخب البحريني حامل اللقب، جاء في المجموعة الثانية، إلى جوار قطر والإمارات والكويت.

تاريخ البصرة

تضمن حفل القرعة عدة فقرات تناولت تاريخ مدينة البصرة وإرثها الحضاري، إلى جانب اختيار الشخصية التاريخية »السندباد«، ليكون تميمة البطولة، مع إطلاق أغنية تحاكي تلاحم الشعوب الخليجية والألفة التي تجمعهم.

وعمد حمد الهاجري ممثل الاتحاد الخليجي لكرة القدم، إلى شرح آلية القرعة، بترؤس العراق المجموعة الأولى، مقابل ترؤس البحرين المجموعة الثانية، مع اعتماد التصنيف الأخير للفيفا لتوزيع المنتخبات.

وشارك حبيب جعفر نجم العراق السابق، وجمال مبارك لاعب الكويت السابق، في عملية سحب القرعة.

وشهدت القرعة حضور عدد من الشخصيات، تقدمهم رئيس الاتحاد الخليجي حمد بن خليفة آل ثاني، وكذلك عدنان درجال رئيس الاتحاد العراقي، وأسعد العيداني محافظ البصرة.

وتم تخصيص ملعبين: الأول، البصرة الدولي الذي يسع 60 ألف متفرج، والثاني، الميناء 30 ألف مشجع، لاستضافة مباريات البطولة.

تحديات كبيرة

قال درجال في الكلمة الافتتاحية للقرعة: »هذا التجمع الأكبر الذي يستضيفه العراق منذ فترة طويلة، نحن في غاية السعادة لعودة البطولة إلى ملاعب العراق، بعد غياب امتد نحو 43 عاما، عقب استضافة بغداد خليجي 5 للمرة الأولى«.

وأضاف: »واجهنا تحديات كبيرة للوصول إلى احتضان البطولة، نجحنا في تقديم ملف البصرة الذي سيبهر الجميع خلال المنافسات التي ستقام مطلع العام المقبل«.

وختم، »نثمن ونشيد بدور الاتحادات الخليجية في إسناد مهمة استضافة البطولة إلى مدينة البصرة، التي عبرت عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال الوفود الخليجية والعربية«.

يشار إلى أن كأس الخليج تنظم مرة كل عامين، وأقيمت النسخة الأولى منها في البحرين عام 1970، بينما استضافت قطر النسخة الأخيرة عام 2019، وتوجت فيها البحرين باللقب الأول في تاريخها.

فيما انتظر العراق أكثر من 40 عاما ليستضيف البطولة للمرة الثانية في تاريخه، بعد أن استضاف البطولة للمرة الأولى عام 1979، في العاصمة بغداد على استاد الشعب الدولي، وتوج بلقب النسخة الخامسة.

‏قرعة كأس_الخليج في البصرة

المجموعة الأولى

1 -العراق

2 -اليمن

3 -السعودية

4 -عمان

المجموعة الثانية

1 -البحرين

2 -الكويت

3 -قطر

4 -الإمارات