شكرا لقرائتكم خبر مواقف مجانية لجماهير المونديال في منفذ أبو سمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مدير إدارة عمليات النقل في اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدولة قطر المهندس ثاني الزراع، توافر حافلات قطرية لنقل جمهور كأس العالم 2022 قبل منفذ سلوى الحدودي بنحو 9 كلم إلى منفذ أبو سمرة، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية.

وقال المهندس ثاني الزراع، في تصريحات تلفزيونية، إن هناك محطة حافلات قبل 9 كلم من منفذ سلوى الحدودي تنقل الجمهور إلى منفذ أبو سمرة، لاستكمال إجراءات دخولهم إلى الدوحة، وستكون منطقة القلايل والمسيلة وسط الدوحة، هي مكان نزول الجماهير الداخلة من منفذ أبو سمرة الحدودي.

وحول وجود استثناءات للدخول من منفذ أبو سمرة الحدودي، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية وأمن بطولة كأس العالم العقيد الدكتور جبر النعيمي، أن جميع الاستعدادات على قدم وساق، وجميع التسهيلات عند الاحتياج إليها ستتم مراجعتها مع المسؤولين واتخاذ القرارات المناسبة لها، قائلا: إنه بالنسبة للحالات مثل وجود أسر أكثر من 6 أفراد أو الرحالة أو غيرها من الحالات، سيتم النظر فيها والتعامل معها بكل سهولة.

وأوضح، أن دخول مركبة استثنائية عبر منفذ أبو سمرة الحدودي، هو عبارة عن مشجع يريد الدخول إلى قطر وسيارته معه، ويجب أن تكون معه بطاقة هيا ونشطة، ولديه حجز فندقي لا يقل عن 5 ليال بالنسبة لسائق المركبة، وبعدها يدخل للحصول على تأمين المركبة، ودفع رسوم المركبة المقررة 5 آلاف ريال، ولا يقل الركاب عن 3 ولا يزيدون عن 6 أشخاص. وأضاف: تم توفير باصات من المواقف إلى صالات الوصول والعكس صحيح، موضحا أن مواقف منفذ أبو سمرة مخصصة مجانا لمشجع اليوم الواحد فقط، ومن يتجاوز اليوم الواحد سيتعرض للمخالفة، فالتأخير إلى 48 ساعة ستكون رسومها 1000 ريال عن كل يوم ونقل المركبة، إضافة إلى إجراءات قانونية أخرى.