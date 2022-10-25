ريناد يستبعد القرني من معسكر الأخضر

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وأعلن الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس، أن استبعاد القرني جاء وفق التقرير المقدم من الجهاز الطبي للأخضر.وكانت الفحوصات الطبية التي خضع لها فواز القرني أثبتت تعرضه لإصابة في الركبة، وذلك بعد خضوعه لأشعة الرنين المغناطيسي.
ويخوض الأخضر السعودي، في معسكر أبو ظبي، 5 مباريات ودية تحضيرية أمام: (مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، أيسلندا، بنما)، بهدف الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2022.
وكسب الأخضر أول لقاءاته الودية في معسكر الإمارات أمام مقدونيا بهدف صالح الشهري.
ويوجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2022، إلى جانب منتخبات (الأرجنتين، المكسيك، بولندا).
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