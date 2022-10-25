الاتحاد السعودي يؤجل دوري السيدات

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ونشر قرار التأجيل الحسابُ الرسمي لإدارة كرة القدم النسائية بالاتحاد على «تويتر»، والذي أكد أن منافسات الدوري الممتاز ستستأنف في 11 نوفمبر المقبل بإقامة الأسبوع الرابع.وستخوض فرق: «شعلة الشرقية، اليمامة، الهلال، الشباب، الأهلي، النصر» منافسات كرة القدم الصالات في دورة الألعاب السعودية 2022، والتي ستنطلق مبارياتها في 25 من الشهر الجاري.
ويوجد في المجموعة الأولى «الهلال، الشباب، فريق الهمة من الدرجة الأولى»، وفي المجموعة الثانية «شعلة الشرقية، الأهلي، اليمامة»، وفي المجموعة الثالثة «النصر، الترجي، فليج من الدرجة الأولى».
وستختم منافسات كرة قدم الصالات النسائية من دورة الألعاب السعودية 2022، يوم 5 من الشهر المقبل بالمباراة النهائية.
يذكر، أن غالب لاعبات كرة القدم النسائية في السعودية يلعبن في المنافسات العشبية والصالات.
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