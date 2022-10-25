فيريرا يجهز عبد الشافى وأكينولا ببرنامج خاص للسوبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك والبنيني سامسون أكينولا مهاجم الأبيض تدريبات خاصة بالجري حول الملعب، خلال مران اليوم الذي أقيم على ملعب طحنون بن محمد بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المحلي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب هزاع بن زايد.

ووضع الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجا تدريبيا خاصا للثنائي لتجهيزهما للقاء الأهلي المقبل.

كما عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا جلسة مع جهازه المعاون لشرح بعض الأمور الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم، استعدادا للقاء الأهلي المرتقب.

وركز الجهاز الفني في التدريبات التكتيكية على سرعة رد الفعل بالكرة عن طريق استخدام بعض الحواجز، بالإضافة إلى بعض الجونب الخططية.