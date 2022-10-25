شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: راضٍ بالنقطة فى الوقت الحالى والغيابات أثرت على أداء سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق العشرى المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أنه راضى تماما عن نقطة التعادل أمام البنك الأهلى والتى انتهت بالتعادل الإيجابى 1/ 1.

وقال طارق العشري خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: أن الفريق قدم شوط أول جيد ولكن الشوط الثاني كان سيء والنقطة مكسب في الوقت الحالي رغم بحثي عن الثلاث نقاط والبنك قدم مباراة رائعة.

وأضاف العشرى: أن مباراة حرس الحدود مهمة جدا وسموحة سوف يستعد لها جيداً.

وعن الشوط الثاني، أكد العشري أنه كان في حاجة السيطرة على الكرة في الشوط الثاني من المباراة، ولكن فقدنا نصف ملعبنا نتيجة الهبوط من مباراة الزمالك والمجهود الكبير التي قدمه اللاعبون، وعندما قمت بمشاركة الصباحي كان عنصر مهم وسوف اعتمد على قطاع الناشئين خلال الفترة القادمة.

وأكمل العشري حديثه قائلا: إن حسين فيصل شعر بشد خفيف وفضلت عدم المجازفة به وبواتنج مصاب بشرخ فيه قدمه، وهو ما أثر على أداء الفريق.

واختتم حديثه قائلًا أن رباعي خط الدفاع عانى بشكل كبير وعمل مجهود كبير وفقدنا السيطرة على نصف الملعب وعدم الوصول إلى المرمى.