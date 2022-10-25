شكرا لقرائتكم خبر عن صور .. المنتخب الأولمبي يؤدى مرانه الأول بالإسكندرية وبركات يشيد بروح اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى المنتخب الأولمبي ، أول تدريباته بالإسكندرية مساء اليوم تحت قيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني استعدادا للقاء إسواتيني فى الثامنة مساء الأحد المقبل باستاد الإسكندرية فى إياب الدور الثاني للتصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، وكان لقاء الذهاب فى مبابان قد انتهى بالتعادل السلبي.

حرص ميكالى على أن يكون تدريب اليوم متكاملا ومتنوعا وتخلله مجموعة من التعليمات الفنية، وشدد ميكالى على ضرورة الالتزام بها ، وتم تقسيم التدريب إلى عدة فقرات وأشرف عليه المدرب البرازيلى ومعانوه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب المساعد وعصام الحضري مدرب حراس المرمي وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء و الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي .

في السياق ذاته، تابع الكابتن محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة التدريبات واطمأن من المدرب البرازيلى على آخر التجهيزات مشيدا بالروح العالية للاعبين ورغبتهم واصرارهم على العبور ومواصلة المسيرة نحو تحقيق الحلم الأوليمبي.